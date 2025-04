Golf: McIlroy wahrt Chance auf Karriere-Grand-Slam

McIlroy fehlt von den Majors nur noch Augusta

Der Star aus Nordirland hat in seiner Karriere schon fast alles erreicht – nur der Masters-Titel fehlt noch in seiner Sammlung. Alle anderen Majors, die British Open, die US Open sowie die PGA Championship, hat McIlroy bereits gewonnen. Sein letzter Triumph bei einem Major liegt aber schon elf Jahre zurück.