„Aufholjagd“ in Wiens Schulen beginnt

Grüne sehen eine „Mogelpackung“

Künftig sollen in Wien mit 42,5 Millionen Euro (statt jetzt 23,7 Millionen) 521 Planstellen für außerordentliche Schüler (statt jetzt 231) bereitstehen, also mehr als doppelt so viel. Die Grünen sprechen allerdings von einer „Mogelpackung“, weil die bisherigen – im Herbst auslaufenden – „zusätzlichen Ukraine-Hilfen zu gewidmeten Deutschförderstellen umetikettiert“ würden und damit „keine einzige Lehrkraft mehr in der Klasse“ stehe. Für Wien stimmt dieser Vorwurf nur zum kleinsten Teil.