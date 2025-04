Kraftakt! Carlos Alcaraz müht sich ins Halbfinale

Der 21-jährige Spanier geriet mehrmals gefährlich in Rückstand: Bei 5:5,0:40 im zweiten Satz wehrte er drei Breakbälle ab und im Entscheidungssatz wandelte er einen 1:3-Rückstand in ein 6:3 um. „Ich wollte einfach stark bleiben und auf meine Chancen warten. Sein Level ist derzeit hoch und er übt sehr viel Druck auf seine Gegner aus“, lobte Alcaraz die französische Hoffnung. Der vierfache Major-Sieger ist erst zum zweiten Mal im Fürstentum am Start. Im Falle eines Titelgewinns überholt er in der Weltrangliste den derzeit zweitplatzierten Deutschen Alexander Zverev.