Grünen-Chefin steigt für uns auf Benzinschleuder

Es ist ein Tag, an dem selbst hartgesottene Motorradfahrer lieber zu Hause bleiben würden. Der Himmel über Wien hängt tief, graue Schleier ziehen durch die Gassen, der Asphalt glänzt schwarz und ist rutschig. Genau an so einem Tag steht Judith Pühringer, grüne Spitzenkandidatin für die Wien-Wahl, neben einer mächtigen Maschine, brachial und respekteinflößend. Sie sieht sie an wie eine Herausforderung, die zu groß sein könnte.