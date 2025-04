Führt Wien eine Steuer auf leere Wohnungen ein?

„Krone“: Frau Stadträtin, Wien hat 2 Millionen Einwohner, 2040 werden es laut Prognose 2,2 Millionen sein, um 200.000 mehr als jetzt. Das ist, wie einmal Linz dazu. Wo sollen die Menschen wohnen?

Kathrin Gaál: Das Bevölkerungswachstum ist sicher eine große Herausforderung, zeigt aber, dass die Menschen gerne in Wien wohnen möchten. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben beim Wohnfonds seit vielen Jahren eine Bodenbevorratung gemacht und verfügen über rund drei Millionen Quadratmeter Grund und Boden, den wir über die Bauträgerwettbewerbe für den sozialen Wohnbau in Bewegung bringen können. Wir bauen viel geförderten Wohnbau sowie Gemeindebau neu und führen entsprechende Sanierungen durch. Wenn es möglich ist, wird dort aufgestockt und nachverdichtet. So haben wir in den letzten Jahren rund 1000 Wohnungen auf den Weg gebracht.