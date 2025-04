Druck steigt! FIA-Vizepräsident erklärt Rücktritt

Russell: „Leider keine große Überraschung“

Mercedes-Pilot George Russell hat sich in einer Medienrunde in Bahrain kritisch über den Rücktritt von Reid geäußert. „Jedes Mal, wenn wir Neuigkeiten aus diesem Bereich des Sports hören, ist das leider keine große Überraschung“, sagt er über die FIA. Die Situation sei „wirklich schade“, und Reid persönlich sei jemand, „der im Sport sehr respektiert wird und schon so lange dabei ist.“ Russells Wünsch: „Hoffentlich bekommen wir eher früher als später mehr Stabilität.“ Reid habe sogar einen Brief an die Fahrer geschrieben, um seine Entscheidung zu erklären, so Russell. Man komme langsam an einen Punkt, „an dem diese Dinge so oft vorkommen“, grübelt er. Denn vor Reid haben ja bereits zahlreiche andere Leute die FIA in den vergangenen Jahren verlassen.