Auch „Mini-Max“ hat schon das perfekte Zeitgefühl

Der „magische“ Moment im Qualifying, das perfekte Rennen – nach dem Triumph von Suzuka begab sich die Formel 1-Welt (wieder einmal) auf die Suche nach neuen Superlativen für Max Verstappen. „Er wird immer noch besser, es gibt für ihn kein Limit. In Suzuka ist er 53 Runden am Limit gefahren – ohne einen Fehler“, lächelte auch Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko vor dem Abflug nach Bahrain, wo am Sonntag das erste Nachtrennen der Saison ausgetragen wird. Und Dr. Marko brachte einen interessanten Vergleich: „Leclerc hat bei 26 Poles acht Siege geholt, Max bei 41 satte 64 Erfolge. Das zeigt, wie sehr er sich immer wieder im Rennen noch steigern kann.“