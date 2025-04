„Wem das nicht gefällt, muss mir ja nicht zuhören“

Generell wird beklagt, dass junge Fahrer zu wenig Zeit zum Weiterentwickeln bekommen. Ein anhaltendes Problem in der Königsklasse?

Die Formel 1 war immer schon schwierig. Für junge Piloten dort zu überzeugen, ist nicht einfach. Allerdings finde ich, dass sie aktuell so gut vorbereitet dort ankommen, wie es in früheren Zeiten gar nicht möglich war. Formel 3, Formel 2 – wenngleich der Schritt in die Formel 1 natürlich immer noch ein großer ist. Aber wenn du gut bist in der Formel 2 und ein richtiges Talent, dann schaffst du es. Man sieht es ja an einigen Beispielen: Hadjar, Bearman und natürlich Kimi Antonelli. Aber man darf halt nicht davon ausgehen, dass jeder, der in die Formel 1 kommt, es schafft. Mit dem Druck umzugehen und so, ist eine andere Sache.