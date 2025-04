„Haben ihre Meinung“: Lawson widerspricht Horner

Selbstvertrauen nach wie vor groß

Davon will Lawson jedoch nichts wissen. „Ich denke nicht, dass sich mein Selbstvertrauen groß verändert hat“, wird er vom Portal „RacingNews365“ zitiert. „Wir alle haben genug Selbstvertrauen, um hier zu sein und es in die Formel 1 zu schaffen.“ Den Glauben an sich selbst habe er also keineswegs verloren.