Schlägertrupp überfällt Jugendliche am Bahnhof

Sicherheitsprobleme an Bahnhöfen sind in Wien kein neues Phänomen. Jetzt ist wieder die Leopoldau im Visier von brutalen Banden. Bereits am 11. Jänner kam es im Floridsdorfer Grätzel gegen 21 Uhr zu einem schockierenden Raubüberfall: Drei Jugendliche wurden von drei bislang unbekannten Tätern mit Fußtritten attackiert und um geringe Mengen Bargeld gebracht. Laut Polizei sollen insgesamt 70 Euro weg sein.