Warum Doppelbestrafung bei Alkolenkern Problem ist

Der Sachverhalt an sich scheint klar: Mit 0,9 Promille und mit 46 km/h in der 30er-Zone auch zu schnell übersah ein Lkw-Lenker im Vorjahr in Griffen einen Fußgänger, der schwer alkoholisiert mitten auf der Fahrbahn gelegen sein soll. Der Fahrer überrollte das Opfer (59), Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Daher sollte der Familienvater auch am Klagenfurter Landesgericht auf die Anklagebank. Doch es kam anders.