20-Jahr-Jubiläum! Der Goleador stürmt in Krems

Seit 20 Jahren formieren sich die Band und ihr legendäre musikalischer Stoßstürmer regelmäßig zum akustischen Offensiv-Traumkollektiv. Seit 2005 geht der Goleader als „Johann K.“ singenderweise mit Monti Beton auf Tour. Zeit, um zu feiern. Zum Beispiel am 2. August in Krems – wo Krankl 1988 für den dort beheimateten SC fünf Pflichtspiele absolvierte (ehe er noch einmal nach Salzburg wechselte und sich dort mit einem Kult-Tor per Seitfallzieher unsterblich machte). Inzwischen hat er Ball gegen Mikro getauscht. Der Drang nach vorne, in den musikalischen 16er, ist ihm geblieben.