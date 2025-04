Schleife als Bürde? „Kann nicht nur bergauf gehen“

Rapid taumelt durch das Frühjahr, Kapitän Matthias Seidl gilt als Sinnbild für Sinkflug in der Liga. Trainer Robert Klauß springt ihm jetzt zur Seite, will dem 24-Jährigen am Donnerstag in Stockholm wieder dessen Europacup-Gesicht entlocken. Gegner Djurgarden kämpft mit argen Personalsorgen.