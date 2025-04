Ein Bollwerk gegen die Maul- und Klauen-Seuche

Schon ab Samstag wird die Donaufähre Angern an der March ihren Betrieb einstellen. Bei Schloss Hof wiederum heißt es Stopp für alle Radfahrer! Mit dieser und anderen Maßnahmen versucht das Innenministerium jetzt, die in Ungarn und der Slowakei wütende Maul- und Klauenseuche von heimischen Ställen fern zuhalten. Die Vorsichtsmaßnahmen werden – laut Anordnung aus Wien – von der örtlichen Polizei überwacht. Vorsorglich haben die Waidmänner des Bezirks Bruck an der Leitha die Hegeringschau abgesagt.