Kommen jetzt Grenzsperren und Seuchenteppiche?

Ein Fall in Ungarn ist nur wenige Kilometer von Nickelsdorf entfernt. Schon am Wochenende rief ein Rinderbauer aus dem Burgenland um Hilfe. Seine Herde grast im Hanság. Derzeit eine Gefahr, weil viele Vogerlgucker, die zuerst in Ungarn Birdwatchen waren, dann in den Hanság gefahren sind, um hier die Großtrappenbalz zu beobachten.