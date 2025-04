Grüne Utopien: 1000 Bäume und ein Bach für Hernals

Nachdem die Grünen in ihrem Wahlprogramm 100.000 neue Bäume in den nächsten 5 Jahren für die ganze Stadt fordern, präsentierten die Ökos am Dienstag ihre utopischen Wahlkampf-Visionen für Hernals. Konkret fordert Spitzenkandidatin Judith Pühringer jetzt 1000 neue Bäume für den 17. Bezirk – das wäre eine Vervierfachung. Die Grüne träumt von zwei neuen Baumreihen und mehr Grünflächen. Die drei Kilometer lange Hernalser Hauptstraße sei eine „Verkehrshölle“ sowie der Bereich um den Elterleinplatz ein „Hitzehotspot“.