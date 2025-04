Wiener Grüne wollen autofreie Sonntage zurück

Tempolimit und keine Autos am Sonntag

Weitere Ideen: Ein nächtliches Tempolimit an Hauptstraßen, um den Lärm für die Anrainer zu verringern. Bis 2030 soll es in mindestens fünf Stadtteilen regelmäßig autofreie Sonntage geben. Die Jahreskarte für alle unter 26 Jahren darf dafür nur noch 79 Euro kosten. Das Grüne Wohngeld fasst Miet- und Wohnbeihilfe zusammen, die Unterstützung sollen auch Personen in Ausbildung bekommen.