Die Grünen wollen nach der Wahl wieder mitregieren

Ökos stellen schon erste Forderungen

34 Tage vor der Wahl boten sich die Grünen der regierenden SPÖ dann einmal mehr als Koalitionspartner an. „Damit endlich etwas weitergeht: Beim leistbaren Wohnen, bei der Bildung oder in der Klimapolitik“, so Pühringer in ihrer Rede – um gleich danach erste Forderungen aufzustellen. 100.000 zusätzliche Bäumen müssten in den nächsten fünf Jahren her. Eine absurd hohe Zahl, schon alleine aus Platzgründen. Denn aktuell pflanzen die Wiener Stadtgärten rund 4500 Bäume pro Jahr, Pühringers Forderung wäre also eine Vervierfachung davon.