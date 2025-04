Statt hoher Nachzahlung: 4500 Euro rückerstattet

Eine Steuernachforderung in der Höhe von 7300 Euro bekam ein Kärntner per Mail. Weil er diese leider übersehen hatte, leitete das Finanzamt sogar eine Gehaltspfändung ein. Der verzweifelte Familienvater wandte sich an die Steuerexperten der Arbeiterkammer Kärnten.

Familienbonus plus und Pendlereuro halfen

„Im ersten Schritt konnten wir die Gehaltspfändung erfolgreich verhindern. Darüber hinaus reichten wir eine Beschwerde ein, in der wir verschiedene steuerliche Aspekte wie etwa den Familienbonus plus, das Pendlerpauschale, den Pendlereuro sowie die Werbungskosten für den Arbeiter geltend machten“, berichtet AK-Steuerexpertin Gabriele Ettinger.