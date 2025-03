„Die Menschlichkeit kommt mir leider oft zu kurz!“

Vergangene Woche sorgte der 9-fache Weltcupsieger Reinfried Herbst mit seiner „Krone“-Kolumne für Aufsehen, sprach dabei die größten Baustellen im heimischen Ski-Nachwuchs an und ließ kein gutes Haar an der Freunderlwirtschaft im Verband. Heute nimmt der Salzburger die Trainer in den Fokus, wünscht sich mehr Menschlichkeit im Umgang mit Talenten.