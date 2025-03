Am Geburtstag! Tschofenig holt Gesamtweltcup

Der Nachfolger von Stefan Kraft als Gesamtsieger im Skisprung-Weltcup heißt wie zuletzt erwartet Daniel Tschofenig. An seinem 23. Geburtstag fixierte der Kärntner am Freitag beim Weltcupfinale in Planica mit einem vierten Rang den Gewinn der großen Kristallkugel. Sein letzter verbliebener Herausforderer um die Kugel, Jan Hörl, landete auf Rang acht.