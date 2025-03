Musiktheater Linz: Eine „Füchsin“ in der Bronx

Was ist das Neue an dieser Inszenierung – der Titel wurde ja von „Das schlaue Füchslein“ in „Die gerissene Füchsin“ umgewandelt.

In der ersten Hälfte des Jahrhunderts – die Oper wurde 1924 uraufgeführt – waren die politischen Verhältnisse schwierig, darum verlegte man Gesellschaftskritisches in die Welt der Tiere. Mich erinnert das auch an George Orwells „Farm der Tiere“. Konwitschny sagte: „Heute dürfen wir Gesellschaftskritik zeigen, darum machen wir es.“ Es geht in seiner Inszenierung um den Konflikt zwischen Arm und Reich. Ich bin als Füchsin arm, aber lebendig und voller Energie. Ich bin arm, gerissen und bekomme als einzige Figur auch Liebe. Denn es ist eigentlich eine Liebesgeschichte.