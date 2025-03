3200 Mitarbeiter: Neuer Chef für Linz AG gesucht

Viele mögliche Kandidaten und eine Absage

Mögliche Nachfolger gibt es einige: Genannt werden etwa der Polytec-Manager Peter Bernscher, der beste Verbindungen zur SPÖ und der Stadt linz hat, oder Josef Siligan, der mit Erich Haider und Jutta Rinner schon jetzt im Vorstand der Linz AG sitzt. Zutrauen würde man diesen Manager-Job mit großer Verantwortung auch Christian Forsterleitner. Er war immer wieder als möglicher Nachfolger von Klaus Luger als Bürgermeister im Gespräch, nicht wenige hätten sich ihn auch als Chef der Sozialdemokraten in Oberösterreich gewünscht. Nur: Forsterleitner will nicht Linz-AG-General werden. Zur „Krone“ sagte er am Freitag: „Ich bewerbe mich nicht“.