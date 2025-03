Osterferien: Ein Keltendorf zum Mitmachen

In den Osterferien

An beiden Wochenenden in den Ferien haben große und kleine Gäste die Gelegenheit, bei kostenlosen Führungen durch das Dorf tief in die Geschichte der Kelten einzutauchen. Am Dienstag, den 15. April, wird traditionelles Fladenbrot gebacken. Am Donnerstag, den 17. April, können Interessierte das Handwerk des Webens ausprobieren.