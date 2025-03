Warum es bei Rad-Rennen nach Skiwachs riecht

„Zuerst mal das Erfreuliche, die Verletzung ist nicht ganz so schlimm“, sagt mit Dominik Hrinkow der Manager des Steyrer Radstalls über Jaka Primozic. Denn es ist nach seinem Sturz in Taiwan „nur“ der Schambeinast und nicht wie befürchtet das Becken sowie das Schlüsselbein gebrochen, weshalb man bereits bei der OÖ-Rundfahrt ab 29. Mai mit dem Slowenen rechnet. Beim heimischen Saisonstart am Sonntag in Leonding ist der Titelverteidiger aber somit nur Zuschauer.