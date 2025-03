Davies-Ärger: Bayern-Boss droht Kanada mit Klage!

Unverständnis bei den Bayern

„Insgesamt ist der Einsatz von Davies, der vor dem Spiel schon muskuläre Beschwerden hatte, in einem sportlich unbedeutenden Spiel aus unserer Sicht in keinster Weise nachvollziehbar“, tobt Dreesen und auch Freund erklärt: „Dann gibt es diese Verletzung, Phonzy fliegt zurück und wir haben die Info, dass es nichts Schlimmes ist. Und dann kommt bei der Untersuchung solch eine Verletzung raus. Wir werden dem genau nachgehen. Die Jungs sind an der Belastungsgrenze – dann gilt es, alles auszuloten, dass die Gesundheit der Spieler gewährt wird.“