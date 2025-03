„Für immer gestorben“: Aus für Ski-Rennen in Lienz

Skigebiet am Hochstein wird geschlossen

Die Technikbewerbe zwischen Weihnachten und Silvester alle zwei Jahre fanden bisher alternierend mit Semmering statt. Heuer wäre Lienz an der Reihe gewesen. Das bisher genutzte Skigebiet am Hochstein wird aus finanziellen Gründen jedoch endgültig geschlossen, der Weltcup sollte laut erstem Plan aufs Zettersfeld ausweichen.