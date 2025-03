Junger Kärntner installiert in Afrika PV-Anlagen

Seit 29. Jänner ist Florian Schuller aus Ebenthal auf einer besonders nachhaltigen Mission in Tansania. Die „Krone“ hatte mit dem 23-jährigen Kärntner, der in Wien an der FH Technikum „Erneuerbare Energien“ studiert, ja kurz vor seinem Abflug noch gesprochen – nun meldete er sich aus Afrika. Denn seine zweimonatige Mission, die er im Rahmen eines Praktikums über die Photovoltaik-Firma Nikko und die NGO „Africa Amini Alama“ absolviert, neigt sich dem Ende zu.