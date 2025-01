Student rückt auf PV-Mission nach Tansania aus

Praktikum der FH in Afrika

Am 29. Jänner geht es für Florian gemeinsam mit einem Studienkollegen nämlich für insgesamt acht Wochen nach Tansania, wo er als „PV-Missionar“ tätig sein wird. In Kooperation mit der Photovoltaik-Firma Nikko und der NGO „Africa Amini Alama“ (AAA) bekommen die FH-Studenten jedes Jahr die Möglichkeit, in Momella ein Praktikum zu absolvieren, durch das die nachhaltige Stromversorgung vor Ort gefördert wird.