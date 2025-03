Geniestreich! Geht Ronaldo zum Messi-Klub?

Es wäre das wohl größtmögliche Beben in der Welt des Sports! Cristiano Ronaldo könnte bald in den USA andocken. Jeder Fan wäre im Freudentaumel, wenn man den Portugiesen gemeinsam mit Messi auflaufen sehen würde. Was müsste passieren, um den Traum, die beiden Superstars im selben Trikot zu bestaunen, Realität werden zu lassen?