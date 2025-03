Zwei Rückkehrerinnen im ÖFB-Frauen-Kader

„Da weiß jede, was die andere tut. Von den Abläufen her spielen sie noch flüssiger als Deutschland. Da kommt ein richtig tolles Team auf uns zu, mit dem wir uns messen können“, sagte Schriebl. Er hob die Weltklasse-Stürmerinnen Vivianne Miedema und Lineth Beerensteyn hervor. „Da müssen wir gewappnet sein.“ Ab kommenden Montag startet die Vorbereitung für Kapitänin Sarah Puntigam und Co. in Bad Erlach. Gearbeitet werden soll auch an einer alternativen Grundformation. Der Plan ist, den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen. „Und zu schauen, dass wir die dunklen Flecken, die wir haben, erhellen“, so Schriebl.