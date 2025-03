Sexvideos an Ex geschickt

Dass das Mädchen zum Tatzeitpunkt erst 13 Jahre alt und somit minderjährig war, will der vorbestrafte Angeklagte nicht gewusst haben. „Ich dachte, sie ist 16!“, sagt der Arbeitslose in der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch. Auch sei der Sex einvernehmlich gewesen und das Mädchen hätte sich einverstanden erklärt, den gemeinsamen Geschlechtsverkehr filmisch festhalten, behauptet der heute 18-Jährige.