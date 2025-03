„Marcel hockt noch locker auf der Couch, aber …“

Zeit hat Odermatt, mit seinen 27 Jahren, auf jeden Fall noch zur Genüge, um die ein oder andere Kugel zu sammeln und seinen Kontrahenten in der ewigen Bestenliste ihren Platz streitig zu machen. Darauf angesprochen, reagierte der Schweizer in der ServusTV-Sendung „Sport & Talk Spezial“ mit einem Schmunzeln: „Marcel hockt sicher noch ganz locker auf der Couch, aber der Marc Girardelli vielleicht ein wenig weniger“, so seine Ansage.