Die Folgen wird man erst nach der WM spüren

Das hörte man am Tag nach dem 0:2 in Belgrad oft. Stimmt schon, beim ÖFB überdeckt der Traum von der WM jetzt alles. Aber danach rollt der Fußball auch weiter. Bei unserem Team mit oder ohne (was wahrscheinlich ist) Ralf Rangnick. Als Teamchef hat er sich Nachhaltigkeit für Österreichs Fußball auf die Fahnen geheftet. Dafür kämpft er auf allen Ebenen: Betreuerstab, Spielsystem, Nachwuchs, Infrastruktur …