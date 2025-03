Schöttel: „Wir lassen uns nicht vom Weg abbringen“

Dafür gibt es berechtigte Gründe – allen voran die angeschlagene Personalsituation: Alaba und Xaver Schlager sollten im Juni voll fit im Rhythmus sein, der Verletzungsteufel kann nicht so weiterwüten. Bis auf Weimann könnten alle zurückkommen. „Die Ausfälle begleiten uns seit Monaten. Wir haben das nie thematisiert“, so Schöttel. „Diesmal schon, weil es wirklich viele (Anm. neun Spieler) waren, alles zusammengekommen ist. Wir sind nicht Frankreich oder Deutschland, können nicht so viele Schlüsselspieler in so einem Spiel vorgeben. Das heißt nicht, dass die anderen nicht gut sind. Aber im Gesamtgefüge schmerzt natürlich jeder Ausfall.“