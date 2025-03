Das ist der neue „Olympia-Chef“ Österreichs

Erstmals seit Otto Herrschmann vor 111 Jahren und damit zum erst zweiten Mal überhaupt übernimmt ein ehemaliger Sportler und Olympia-Teilnehmer das höchste Amt im österreichischen Sport. Nussbaumer nahm als Ruderer von 1992 bis 2000 dreimal in Folge an Sommerspielen teil. In Atlanta 1996 belegte er im Einer Rang neun, flankiert wird dies von zwei Starts im Doppelvierer in Barcelona und Sydney.