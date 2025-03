Nemecz verpasst Sieg und Geburt – Frau zynisch

„Ich war auf dem Weg zur Driving Range, da hat mir meine Frau ein Selfie aus dem Kreißsaal geschickt und hat gesagt, dass ich erfolgreich die Geburt des zweiten Kindes auch verpassen werde. Bei meinem Sohn war ich in Schottland, jetzt bei der Kleinen in Indien“, erzählte der 35-jährige Steirer, der am Schlusstag auf Rang elf zurückfiel.