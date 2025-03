Auch Skisprung-Legende Ahonen gibt Anzug-Betrug zu

„Wir sind alle bis an die Grenzen gegangen – und ein wenig darüber“, so der fünfmalige Vierschanzentournee-Sieger beim norwegischen TV-Sender NRK. „Ich habe nie etwas auf meinen Anzug gepackt, was nicht erlaubt war, aber wenn es um die Größe geht, habe ich die Vorschriften überzogen und die Grenze überschritten.“