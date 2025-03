„Eine Verarschung“: Prohaska tadelt Rasmus Hojlund

„Weiß ganz genau, wer so jubelt“

In der ORF-Analyse von Alina Zellhofer darauf angesprochen, meinte Experte Prohaska: „Eigentlich ist es unsportlich, denn ich glaube nicht, dass er immer so jubelt und er weiß ganz genau, wer so jubelt. Das ist ein bisschen eine Verarschung.“