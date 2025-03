Raptors müssen sich Warriors geschlagen geben

Die Toronto Raptors haben am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine knappe 114:117-Niederlage bei den Golden State Warriors erlitten. Jakob Pöltl verbuchte bei seinem vierten Einsatz in den vergangenen acht Partien 18 Punkte mit nur einem Fehlwurf in 27:38 Minuten. Weiters wies die Statistik acht Rebounds und zwei Assists aus. Mit zwei Blocks erreichte der 29-jährige Wiener die Marke von 750 in seiner NBA-Karriere.