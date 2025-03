Österreich kennt EM-Quali-Gegner

Gute Chancen für Österreich

Ziel sei ganz klar ein Platz unter den Top zwei, so Tijsterman. Auch ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser betonte: „Unser Ziel ist die EURO 2026. Ich denke wir haben gegen jede Nation in dieser Gruppe unsere Chancen, selbst zuhause gegen Spanien.“ Gegen die Ibererinnen unterlagen die Österreicherinnen in einem Testspiel zuletzt 25:32. Katarina Pandza und Co. bestreiten am 10. und 13. April zwei Play-off-Spiele gegen die Türkei um das Ticket für die WM 2025.