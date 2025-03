David Alaba ist bereit: „Traue mir sehr viel zu!“

Alaba war nach 13 Monaten Verletzungspause am 19. Jänner erstmals wieder in einem Pflichtspiel für Real auf dem Feld gestanden. Fünf Kurzeinsätze absolvierte er bisher, dazu spielte er in der Liga dreimal von Beginn an. Im Februar warfen ihn Adduktorenprobleme zurück. „Dass David jetzt schneller wieder mehr spielen möchte, liegt in der Natur der Sache“, meinte Rangnick. „Wir müssen jetzt gemeinsam schauen, was macht wirklich Sinn, was ist an Spielzeit möglich ohne zu riskieren, dass irgendwann eine Folgeverletzung passiert.“