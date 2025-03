Personalnot und Proteste bei ÖFB-Gegner Serbien

Mehr als 300.000 Menschen sollen am Samstag in Serbiens Hauptstadt gegen Präsident Aleksandar Vucic demonstriert haben. Es dürfte sich um die größte Demonstration in der Geschichte des Balkanlandes gehandelt haben. Dass sich Stojkovic, seit Spielertagen eine Galionsfigur, in seiner Pressekonferenz am Montag auf Anfrage nicht dazu äußern wollte, kam bei den protestierenden Studierenden in den Sozialen Netzwerken nicht gut an. Stattdessen antwortete ein Verbandssprecher, dass man nur über Sport spreche. Stojkovic hatte zuvor allerdings auch dem Nachbarn Nordmazedonien sein Beileid für den verheerenden Disco-Brand mit 59 Toten in der Nacht auf Sonntag ausgedrückt und ein Benefizspiel angeboten.