Einbruch am Immobilienmarkt! Aber Aussicht ist gut

Die Immobilienverkäufe sind 2024 österreichweit um 7,8 Prozent gesunken. Das Rekordjahr war 2021 (plus 47 Prozent in Kärnten). Vor allem viele Einfamilienhäuser gehen in Kärnten gut. Bei Wohnungen gab es große Verluste, bei Gewerbeimmobilien zeigt der Trend klar nach unten.