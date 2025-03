Ryanair bringt 100.000 Fluggäste nach Kärnten

Weg mit der Luftverkehrssteuer

Die Eigenkosten pro Passagier machen 33,70 Euro aus, während sie etwa bei Lufthansa 166,80 Euro betragen. „Österreich und Deutschland haben noch nicht das Niveau vor Corona erreicht“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt. Mitschuld ist die unnötige Luftverkehrssteuer, die in Österreich pro Passagier zwölf Euro ausmacht. Fast überall in der EU wurde sie abgeschafft, auch in Italien, Schweden, der Slowakei oder Ungarn. „Jeder regionale Flughafen wird also pro Ticketkauf mit zwölf Euro belastet. Schafft es auch Österreichs neue Regierung ab, verspricht Ryanair ein Wachstum von 50 Prozent. Sonst investieren wir eben in anderen Ländern“, sagt Gruber.