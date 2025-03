Trotz Gold in Peking! Olympia-Foto stört Gasser

„Dieses Olympia-Foto ist für mich das schlimmste. Es sieht zwar spektakulär aus, aber wenn man so gestreckt ist, ist es eigentlich unnatürlich. Das Bild wollte ich weg haben“, erzählt Anna Gasser im Rückblick auf ihren Sprung zu Gold bei den Winterspielen in Peking 2022. Und auch deswegen hat sich die Kärntnerin für ein mögliches Finale im Big Air bei der Snowboardfreestyle- und Freeski-WM in Engadin (Sz) auch etwas einfallen lassen.