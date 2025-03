Vorzeitiges Saison-Aus für zwei ÖSV-Asse

An den Nachwehen eines Trainingssturzes leidet auch Elina Stary. Vor zwei Wochen krachte die Drasendorferin mit dem Kopf voraus ins Fangnetz. Dennoch bestritt die 18-Jährige am vergangenen Wochenende noch zwei FIS-Rennen in Tirol. „Es wurde aber immer schlimmer. Ich musste am Montag sogar ins Krankenhaus“, erzählt Stary.