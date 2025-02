Abfahrt abgesagt! Dieser Ski-WM droht ein Desaster

Was für eine Farce! Die Paraski-WM in Maribor wirft schon vor den ersten Rennen ihre Schatten voraus. Gestern wurde die für Donnerstag geplante Abfahrt gestrichen. Grund: Schneemangel! Verwunderlich ist das nicht – der Zielbereich im Ort liegt auf unter 300 m Seehöhe, der höchste Punkt nur auf 1327 m. Erwartet werden Temperaturen bis zu zehn Grad. Die Sicherheitsnetze mussten teilweise sogar in die Erde gebohrt werden.