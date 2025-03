Polit-Zoff um ausgebremste Öffi-Pläne in Ostregion

Blau-schwarze Sparpläne als Auslöser?

Auf deren Basis habe das Finanzministerium bekanntlich einen Sparplan nach Brüssel geschickt und Einsparungen eingefordert. Die Beamten im Klimaschutzministerium hätten daraufhin die entsprechenden Sparmaßnahmen empfohlen. Die Leidtragenden dieser Kahlschlagpolitik der FPÖ seien die Menschen in unserem Land. „Anstatt Verantwortung zu übernehmen, versucht Landbauer, die blau-schwarze Kürzungspolitik anderen in die Schuhe zu schieben. Deshalb in aller Deutlichkeit: Lieber Herr Landbauer, hätten Ihre Parteifreunde in Wien nicht radikal gekürzt, wären mehr Züge in Niederösterreich gesichert gewesen“, meint die Ex-Ministerin.