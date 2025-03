Austro-Astronautin schloss erstes Training ab

„Noch cooler war die einwöchige Winterüberlebensübung in einem Nationalpark in den spanischen Pyrenäen“, erzählte die angehende Astronautin. Dabei seien beispielsweise Fähigkeiten wie Feuermachen, Unterschlupf-Bau und der Umgang mit kältebedingten Verletzungen trainiert worden. Zum Abschluss musste die Gruppe 30 Stunden bei minus 15 Grad Celsius im verschneiten Nationalpark überleben. „Diese Übungen sollen uns auf potenzielle Notsituationen vorbereiten, wenn etwa eine Raumkapsel an einem abgelegenen, schwer erreichbaren Ort landet“, sagte die gebürtige Kärntnerin.